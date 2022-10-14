Путин призвал максимально использовать добрую волю при решении конфликтов в СНГ | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Мир

15 октября 2022, 20:54

США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Важное

14 октября 2022, 10:14

Путин призвал максимально использовать добрую волю при решении конфликтов в СНГ

Президент Путин призвал использовать добрую волю при решении конфликтов в СНГ

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин призвал максимально использовать добрую волю при решении любых конфликтов и споров на пространстве СНГ. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Надо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по максимуму», — заявил глава государства, говоря о конфликтах на пространстве СНГ.

Реклама

Президент уточнил, что Россия всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе, вопреки заявлениям западных лидеров. Также президент РФ пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в России.

Реклама

Перед началом заседания Совета глав государств СНГ в Астане Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко успели кратко пообщаться. Ранее Лукашенко призвал приготовиться к провокациям по всей территории СНГ.

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама