Путин призвал максимально использовать добрую волю при решении конфликтов в СНГ | 360°

Важное 14 октября 2022, 10:14 Поделиться Telegram

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Viber Путин призвал максимально использовать добрую волю при решении конфликтов в СНГ Президент Путин призвал использовать добрую волю при решении конфликтов в СНГ РИА Новости

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Президент России Владимир Путин призвал максимально использовать добрую волю при решении любых конфликтов и споров на пространстве СНГ. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Надо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по максимуму», — заявил глава государства, говоря о конфликтах на пространстве СНГ.

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Президент уточнил, что Россия всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе, вопреки заявлениям западных лидеров. Также президент РФ пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в России.

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Перед началом заседания Совета глав государств СНГ в Астане Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко успели кратко пообщаться. Ранее Лукашенко призвал приготовиться к провокациям по всей территории СНГ.

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