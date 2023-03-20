Власть 20 марта 2023, 14:25 Путин призвал к ужесточению борьбы с преступностью Путин счел необходимым ужесточить противодействие преступности РИА «Новости»

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Противодействовать преступности в России необходимо еще более решительно и жестко. К этому призвал президент РФ Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

Он сделал это заявление во время выступления на расширенном заседании коллегии МВД.

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«Сегодня важно последовательно двигаться дальше», — сказал Путин.

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Среди этих шагов он и назвал усиление и ужесточение борьбы с преступностью.

Также Путин напомнил, что в России проживает множество национальностей. По его словам, именно единство и сплоченность граждан страны придают сил государству. Кроме того, эти качества населения России Путин назвал аспектом, который помогает государству преодолевать любые испытания.

При этом ранее, 18 марта, глава страны подписал закон, согласно которому в РФ снизят срок давности по экономическим преступлениям. Также этот документ предусматривает снижение уголовных сроков за подобного рода злодеяния.