Важное 21 февраля 2023, 13:48 Путин призвал к повышению качества школьных и вузовских программ Президент РФ Путин: нужно повышать качество программ в школах и вузах РИА «Новости»

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Качество школьных и вузовских программ нужно повышать, чтобы молодежь как можно больше узнавала о России и ее величии. Об этом заявил президент Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию.

Он также отметил огромный спрос на выпускников техникумов и колледжей.

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«Считаю, мы должны существенно расширить проект профессионалитета, в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, а предприятия-работодатели в тесном контакте с учебными заведениями формируют образовательные программы», — подчеркнул Путин.

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За ближайшие пять лет нужно подготовить более миллиона сотрудников в колледжах и техникумах России, добавил президент.

Кроме того, по мнению главы государства, следует вернуться к базовой для России системе подготовки специалистов, занимающей от четырех до шести лет. Если нужна дополнительная подготовка, выпускник может продолжить обучение в магистратуре или ординатуре.