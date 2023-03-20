Власть 20 марта 2023, 14:58 Путин призвал к борьбе с попытками «раскачать российское общество изнутри» Президент Путин: нужно жестко пресекать попытки раскачать общество России РИА «Новости»

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Попытки раскачать российское общество изнутри — одно из главных направлений деятельности противника. На это указал президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД. Он подчеркнул, что любые подобные провокации нужно оперативно пресекать.

«Надо жестко пресекать любые попытки противника и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество. Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника. Это очевидные вещи», — подчеркнул президент.

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Глава государства отметил, что сохранение единства общества всегда важно, но в современных условиях задача приобретает особое значение. Решить ее можно путем повышения уровня профессионализма правоохранителей. Нельзя допускать «чванства, непрофессионализма, несправедливости», указал Путин.

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Он отдельно подчеркнул необходимость борьбы с экстремистской идеологией. По мнению Владимира Путина, к этой работе нужно активно привлекать представителей религиозных конфессий, молодежных и прочих общественных организаций.