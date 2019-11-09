Путин призвал к балансу между раскрытием и защитой данных граждан

По словам Путина, развитие искусственного интеллекта должно опираться на этот баланс между раскрытием и защитой.

«Мы хорошо понимаем, что грань очень тонкая. Нужно найти баланс между максимальным раскрытием информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что эта защита должна быть обеспечена», — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Путин выступит перед участниками форума по искусственному интеллекту Подробнее

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, объявляя об участии Путина в конференции, сказал, что президент уделяет немалое внимание вопросам искусственного интеллекта.

9 ноября в Москве проходит второй день международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Одной из тем форума является реализация Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта (ИИ), утвержденной президентом.