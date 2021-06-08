Путин призвал извлечь уроки из борьбы с эпидемией коронавируса

Борьба с коронавирусом требует объединения усилий всего мира. Пока рано говорить о победе над эпидемией, но уже нужно извлекать уроки из пандемии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — сказано в письменном приветствии Путина к участникам форума «Примаковские чтения».

Обращение президента зачитал его помощник Юрий Ушаков. Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства поддерживает вакцинацию населения от коронавируса. Он отметил ее действенность. По словам президента, не зафиксировано ни одного летального исхода после применения российский вакцины от коронавируса. Зато эффективность превышает 96%.

Между тем российский лидер на ПМЭФ подчеркнул, что никто не будет заставлять россиян делать прививку. Он добавил, что главное — объяснить важность прививки.

Путин также поставил перед правительством и бизнесом задачу проработать вопрос вакцинации иностранцев, которые приезжают в РФ в рамках трудовой миграции.