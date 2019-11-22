Путин призвал использовать искусственный интеллект для создания оружия

Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 ноября, выступил на заседании Совбеза РФ. Там он поднял ряд вопросов, касающихся вооружения страны. Глава государства отметил высокий уровень современности оружия страны, но подчеркнул, что для его дальнейшего развития необходимо использовать искусственный интеллект.

Путин отметил успех реализации программы вооружения. Он подчеркнул, что она позволила «приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации». По словам, количество современного оружия в армии и на флоте составляет уже 68%, причем некоторые образцы на многие годы опережают иностранные аналоги.

Кремль назначил дату большой пресс-конференции Путина Подробнее

Он также отметил, что за последние годы было приложено много усилий для «качественного укрепления всех силовых структур». Но несмотря на все достижения, Путин потребовал поддерживать баланс при развитии всех компонентов военной организации страны и увеличить количество современного оружия до 70%.

«Наша задача на ближайшие десятилетия — продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны», — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер анонсировал начало работ по подготовке госпрограммы вооружений. Они стартуют в 2020 году. По его словам, наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники станет основной задачей до 2023 года.

«Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции», — процитировал ТАСС слова Путина.

Он также приказал расширить линейку беспилотников различного назначения, лазерных и гиперзвуковых систем, созданного исходя из новых физических принципов оружия и роботизированных комплексов, которые могут осуществлять разные задачи во время сражения.