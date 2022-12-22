Власть 22 декабря 2022, 17:58 Путин призвал исключить формализм и казенщину в работе с молодежью Президент России Путин назвал недопустимыми формализм и казенщину в работе с молодежью

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Чиновники в работе с молодежью должны полностью исключить формализм и казенщину и внимательно слушать все запросы молодых людей. Об этом на заседании Госсовета заявил президент России Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что работа по вопросам, которые касаются молодых россиян, требует активного участия всех органов власти.

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Для этого Федеральное агентство по делам молодежи вводит должности заместителей министров, которые отслеживают проблемы молодых людей. В 40 регионах уже есть отдельные подразделения, курирующие молодежную политику. К 2024 году такие ведомства должны появится по всей стране.

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«В работе с молодежью необходимо полностью исключить формализм и казенщину. Нужно чутко слышать запросы ребят, учитывать, что молодежь России многонациональна и представляет разные конфессии, поэтому действовать здесь нужно тонко и в высшей степени деликатно», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что для развития молодежной политики в субъектах в этом году стартовала программа «Регион для молодых». На ее развитие в ближайшие три года направят 15 миллиардов рублей. Программа должна максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в полезную для общества деятельность.

Путин добавил, что система всесторонней поддержки молодежи должна работать по всей в стране и доступна каждому молодому россиянину.