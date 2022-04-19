Путин призвал искать ответы на настоящее в прошлом и вдохновляться подвигами предков

Глубокие познания в истории помогут сделать правильные выводы из прошлого и найти вдохновение в подвигах предков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!».

Его речь первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Содержание обращения президента процитировало РИА «Новости».

«Глубокое знание истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого, черпать силы и вдохновение в ратных и трудовых свершениях предков», — написал Путин.

По его мнению, только память о подвигах предков и любовь к Родине помогают достигать самых высоких задач. Также российский лидер подчеркнул уникальность названия форума, которое демонстрирует приоритеты бессменные приоритеты россиян.

«Название форума точно и Емко отображает значение исторической правды для нашей страны и каждого её гражданина», — сказал Путин.

Глава РФ подчеркнул, что историческую правду необходимо беречь и защищать. Молодежь играет немалую роль в достижении этой цели, отметил Путин.