Путин призвал инвестировать «в дом»

Российским компаниям в условиях большой неопределенности лучше инвестировать в проекты внутри страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил об этом на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, сообщили «Известия».

«Нужно разработать систему мер, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России», — заявил Путин.

Президент отметил, что компаниям следует вкладывать средства в развитие бизнеса внутри России вместо того, чтобы выплачивать дивиденды и размещать средства в «тихих гаванях».

«Руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и такими планами. Но в условиях большой неопределенности лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее», — сказал глава государства.

Путин также заявил, что западные страны вводят санкции против России «только за то, что она существует». Об этом написала «Газета.ru».

Российский лидер отметил, что из-за пандемии 2020 год стал худшим для глобальной экономики со времен Второй мировой войны.