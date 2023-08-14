Важное 14 августа 2023, 13:24 Путин призвал иностранных участников форума «Армия-2023» к партнерству ради безопасности Путин заявил о важности военно-технического сотрудничества стран для безопасности РИА «Новости»

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Россия готова к углублению технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, которые выбрали свой независимый путь развития для создания единой системы безопасности и защиты. Об этом в своем обращении к участникам Международного военно-технического форума «Армия-2023» заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что международное сотрудничество может идти по самым разным направлениям, включая подготовку кадров, обучение иностранных военных, проведение совместных учений.

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Президент России отметил, что интерес к российскому форуму «Армия-2023» со стороны иностранных крупных военно-промышленных компаний существенно вырос. Если в прошлом году свою продукцию представили 32 организации, то в этом году их число выросло до 82.

«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что российские власти намерены продолжить активную работу в формате уже сложившихся партнерских связей, а также создавать новые с перспективой многолетнего и равноправного партнерства.

Российский лидер отметил, что в этом году на форуме «Армия-2023» более полутора тысяч предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса представили новинки своей продукции. В том числе оружие всех типов и видов, включая высокоточное, новейшие системы управления и разведки, а также робототехнику.

Особое внимание уделили беспилотникам как военной, так и гражданской направленности, в том числе не только воздушным, но и морскими и сухопутным.

Президент России подчеркнул, что в рамках деловой программы форума участники обсудят вопросы расширения ассортимента оборонно-промышленного комплекса и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» начался в в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» и на аэродроме Кубинка в понедельник, 14 августа, и продлится до ближайшего воскресенья.