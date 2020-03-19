Путин призвал готовиться к любым событиям из-за коронавируса

Распространение коронавируса по России может привести к любому развитию событий. Нужно готовиться ко всему. Об этом на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым заявил президент Владимир Путин.

Как сообщило РИА «Новости», глава Севастополя рассказал, что на сегодняшний день восемь человек находятся в инфекционной больнице, еще 77 жителей — под домашним наблюдением.

Несмотря на то, что коронавирус врачи не обнаружили ни у жителей Севастополя, но в самом Крыму, власти уже ввели меры повышенной готовности и отменили все массовые мероприятия.

«Вы все правильно делаете», — одобрил работу губернатора Владимир Путин и призвал быть готовым к любому развитию событий.

По данным сайта стопкоронавиирус.рф, на сегодняшний день наличие возбудителя диагностировали у 147 человек. Выздоровели только пятеро.



Также сегодня Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти 79-летней пациентки с подтвержденным коронавирусом. Однако специалисты уточнили, что у нее было много различных заболеваний и говорить, что причиной смерти стал именно СОVID-19, преждевременно.