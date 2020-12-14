Путин призвал госпитализировать тех, кто действительно в этом нуждается

Президент России Владимир Путин потребовал внимательно следить за тем, чтобы в стационары попадали те, кто действительно нуждается в госпитализации. Об этом он сказал на первом социальном онлайн-форуме «Единой России».

«Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждается в госпитализации, чтобы они помещались в стационары и проходили там лечение. Чтобы не было случаев, что под видом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации», — сказал Путин.

Власти, по словам Путина, выделили финансы из федерального бюджета на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от COVID-19 на дому. Данное решение помогло снизить загруженность коечного фонда.

Глава государства также напомнил, что в России первыми вакцину от СОVID-19 получат учителя и врачи. Именно они больше всех рискуют заразиться коронавирусом.

Глава государства пообещал проконтролировать безопасность средств, необходимых для борьбы с коронавирусом.