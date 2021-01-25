Путин призвал Госдуму запретить отождествление фашистской Германии с СССР

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект, который запретит публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии. Он также поручил рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа.

Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

«Рекомендовать Госдуме Федерального собрания РФ… при участии Российского организационного комитета „Победа“ подготовить... проект федерального закона о внесении в федеральный закон „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне», — сказано в сообщении.

Путин порекомендовал подготовить проект к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года. Кроме того, президент поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть вопрос о введении в школах изучения наследия отечественного кинематографа.

Доклад на эти темы ведомства должны представить до 1 июня 2021 года. В первом случае ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин, а во втором — министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.