Важное 28 февраля 2023, 15:43 Путин призвал ФСБ уделить особое внимание безопасности новых регионов России Президент Путин призвал ФСБ уделить особое внимание безопасности в новых регионах России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин призвал ФСБ уделить особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах страны. Об этом глава государства заявил на заседании расширенной коллегии ФСБ.

«Нужно уделить внимание становлению органов безопасности в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Нужно укреплять их кадровый и оперативный потенциал, оснащая современной техникой», — заявил президент.

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Путин поблагодарил всех сотрудников ведомства, кто принял участие в специальной операции на Украине.

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«Хочу поблагодарить всех, кто действовал в тылу противника, прифронтовой зоне, на освобожденных территориях и на переднем крае. Благодарю за решительность, профессионализм и личное мужество», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что ФСБ должна тщательно контролировать границу с Украиной, чтобы пресекать деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Глава государства отметил, что им необходимо поставить качественный заслон и сделать все необходимое для проведения собственных мероприятий контрразведки.