Путин призвал ФСБ пресекать обслуживание интересов тех, кто платит «из-за бугра»

Президент России Владимир Путин призвал ФСБ пресекать действия, направленные на обслуживание интересов тех, кто платит «из-за бугра». По его словам, нужно продолжать действовать строго в правовом поле, опираясь на поддержку народа.

«Нужно четко проводить грань между естественной для любого общества политконкуренции, между идейными платформами, <…> которые <…> направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства, на обслуживание чужих интересов, интересов тех, о которых в народе говорят, которые из-за бугра платят за эту деятельность, но платят в своих интересах, а не в наших», — передало РИА «Новости» его слова.

В среду глава государства провел заседание коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Владимир Путин ранее заявил, что Россия сталкивается с политикой сдерживания. Кроме того, за границей в ход пускают разные теории заговора, чтобы поставить под сомнение успехи страны в медицине. Он добавил, что страну по-прежнему хотят ослабить и поставить ее под внешний контроль.