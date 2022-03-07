Путин призвал ЕС внести вклад в спасение жизней людей на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право. По словам Путина, украинские националисты препятствуют эвакуации мирных жителей, прибегая в отношении них «к насилию и разного рода провокациям», сообщили на сайте кабмина.

Владимир Путин изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса. Он подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан — основная угроза исходит от националистических формирований, которые, «по сути, используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением».

Российские Вооруженные силы уже несколько раз объявляли режим тишины для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Но украинские нацбатальоны препятствуют этому.

Владимир Путин также оценил ход переговоров с Украиной, подтвердив известные российские условия.

Россия требует, чтобы Украина «прекратила военные действия, изменила свою Конституцию, закрепив нейтралитет, признала Крым российской территорией и признала сепаратистские Донецкую и Луганскую республики независимыми территориями.

В Минобороны РФ сообщили, что с 10:00 понедельника действует режим тишины, организованы шесть гуманитарных конвоев: один — из Киева в Гомель, два — из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону, один — из Харькова в Белгород, два — из Сум в Белгород и Полтаву. Отмечалось, что на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные силы Российской Федерации будут осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что это «неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров». Эвакуация должна проходить исключительно в населенные пункты на территории Украины, процитировали Верещук в RT.