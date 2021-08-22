Путин призвал «Единую Россию» исполнять свои обещания

Все обещания, которые дает «Единая Россия», должны быть реальными, эффективными, и их надо исполнять. Об этом на встрече с представителями партии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Обещания, которые дает „Единая Россия“, они должны быть реализуемыми, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям», — приводит РИА «Новости» слова выступления российского лидера.

Также на этой встрече Путин предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, продумать механизм поддержки семей с детьми до их выпуска из школы и решить вопрос возвращения социальных выплат после их автоматического списания за долги.

Во время беседы с членами партии, глава Российского государства отметил активную работу сотрудников МИД, которые защищают национальные интересы страны на международной арене. Он пошутил, что иногда Сергею Лаврову приходится напоминать, что он руководит внешнеполитическим, а не военным министерством.