Путин призвал доработать законопроект об использовании QR-кодов

Президент России Владимир Путин призвал доработать закон о применении сертификата вакцинированного в общественных местах. Свой призыв он направил в адрес кабинета министров, представителей бизнеса и общественности. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах. Учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что закон должен быть четким, ясным и понятным. При этом он отдельно дал указания правительству до принятия любых изменений обеспечить полную технологическую готовность системы для сертификации.

«Она должна надежно работать именно для защиты здоровья граждан, а не создавать лишние трудности», — резюмировал российский лидер.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что законопроект о введении системы QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. По его словам, такое решение — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан.