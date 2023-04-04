Власть 04 апреля 2023, 12:07 Путин призвал добиваться суверенизации в сфере промышленности Президент Путин: Россия должна двигаться к полной суверенизации в сфере промышленности РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что Россия должна двигаться в сторону полной суверенизации в сфере промышленности, сообщил ТАСС. Об этом глава государства рассказал во время рабочего визита в Тулу.

«Мы, конечно же, должны двигаться в направлении полной суверенизации. Во всяком случае там, где это необходимо для повышения нашего суверенитета», — обратился Путин к работникам предприятия, которое посетил во время поездки в Тулу.

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Президент напомнил, что в прежние годы в России ставили задачей производство различных компонентов на территории страны до 30-35%. Тогда власти считали, что это очень хорошо, к этому нужно стремиться. По словам Владимира Путина, даже если удастся локализовать производство на 90%, машина все равно не поедет — потому что не будет хватать еще 10%.

«Это не значит, что мы везде должны стремиться к стопроцентной локализации, совсем нет. Но по вещам критического характера мы должны стремиться к стопроцентной локализации», — объяснил глава государства.

Он напомнил, что в России случилось падение в автомобильной промышленности. По его словам, это произошло из-за некорректных действий западных партнеров.