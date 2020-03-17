Путин призвал бороться с завышением цен на продукты из-за коронавируса
«Очень важно продолжить работу вместе с ФАС при обмене информацией с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.
Российский лидер подчеркнул, что проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, очевидны всем. Пандемия 2019-nCoV и падение цен на нефть так или иначе отражаются на российской экономике. В сложившейся ситуации следить за ценами на продукты необходимо максимально внимательно. Делать это нужно повсеместно. Путин подытожил, что работу по формированию благоприятного инвестиционного климата необходимо продолжать даже в нынешних сложных условиях.
Ранее во время выступления на коллегии Генпрокуратуры РФ президент заявил, что в России с 2016 года выросло количество преступлений, половина из которых остаются нераскрытыми.