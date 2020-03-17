Путин призвал бороться с завышением цен на продукты из-за коронавируса

Из-за волнения вокруг ситуации с коронавирусом некоторые нечистые на руку дельцы стали завышать стоимость всевозможных товаров. Особенно нагреваются те, кто спекулирует продуктами. Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным задиранием цен на еду.

«Очень важно продолжить работу вместе с ФАС при обмене информацией с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

Российский лидер подчеркнул, что проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, очевидны всем. Пандемия 2019-nCoV и падение цен на нефть так или иначе отражаются на российской экономике. В сложившейся ситуации следить за ценами на продукты необходимо максимально внимательно. Делать это нужно повсеместно. Путин подытожил, что работу по формированию благоприятного инвестиционного климата необходимо продолжать даже в нынешних сложных условиях.

Ранее во время выступления на коллегии Генпрокуратуры РФ президент заявил, что в России с 2016 года выросло количество преступлений, половина из которых остаются нераскрытыми.