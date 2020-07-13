Путин призвал активнее цифровизировать Россию, чтобы «вокруг не хлюпало болото»

Экономику России нужно активнее цифровизировать. Президент страны Владимир Путин призвал к более решительным действиям в этой сфере, чтобы сделать РФ конкурентоспособной в глобальном плане.

Российский лидер описал свое видение процесса цифровизации на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Слова Путина привел ТАСС.

«Если мы будем сидеть на одном месте ровно и ничего делать не будем, то так и будет вокруг нас хлюпать болото», — заявил президент.

Он добавил, что без активных действий Россия не избавится от «избыточных административных барьеров». Причем это касается как строительства, так и других отраслей.

«Нужно двигаться здесь активнее, активнее и еще раз активнее», — сказал Владимир Путин.

Бояться, подчеркнул глава государства, нечего. При этом он не исключил возникновение «выпадающих расходов бюджета». Если же действовать смелее, можно достичь многого.

«Мы расширим горизонт нашего развития, решим проблемы, связанные с повышением производительности труда и ростом экономики в целом, создадим новую структуру нашей экономики», — пояснил Путин.

По его словам, у правительства есть определенные планы в этой сфере. Их нужно претворять в жизнь и встраивать новую работу по этому направлению.

На заседании российский лидер также призвал правительство внести в ближайшее время коррективы в национальные проекты и расширить их задачи до 2030 года.