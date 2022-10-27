Путин признался в понимании жизни простых людей | 360°

Власть 27 октября 2022, 18:24 Путин признался в понимании жизни простых людей Президент Путин напомнил о своем выходе из низов и понимании простых людей РИА "Новости"

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Родители президента России Владимира Путина были простыми людьми, поэтому сам глава государства тоже относит себя к низам. Так российский лидер отреагировал на вопрос ведущего заседания дискуссионного клуба «Валдай», с кем он себя ассоциирует — с верхами или низами.

«Я уже много раз об этом говорил. Семья рабочая. Папа мастером работал в последнее время. Техникум окончил. У мамы не было образования — даже среднего. Нянечкой работала в больнице, дворником, сторожем. Не хотела меня оставлять в детском саду, в яслях. Поэтому я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек», — заявил президент России.

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Российский лидер добавил, что рассчитывает на то, что чувство останется с ним надолго.

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Комментируя свое выступление, Путин отметил, что перенес эту позицию и на мировую политику. Он пояснил, что выступает за демократические отношения всех участников мирового сообщества, а не за доминирование интересов так называемого «золотого миллиарда».