Власть 23 февраля 2023, 14:53 Путин признался, что сам не смог бы слушать свою речь три часа подряд Пресс-служба Кремля

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Слушать послание Федеральному посланию длиной больше двух часов оказалось бы сложной задачей для российского лидера Владимира Путина. В этом он признался во время беседы с ветеранами боевых действий. Путина процитировало РИА «Новости».

«Я бы сам даже с трудом все это выслушал, если бы пришлось слушать», — признался он.

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Длительность выступления Путина с посланием Федеральному собранию в этом году составила 105 минут. Сам глава государства отметил, что озвучивать подобные тексты легче, чем воспринимать их на слух.

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Также Путин напомнил, что одной из его финальных фраз во время выступления с посланием Федеральному собранию стал тезис о корректном восприятии реальности Россией.

«Правда за нами», — сказал тогда президент.

Во время беседы с ветеранами боевых действий Путин рассказал, что вид молодых участников спецоперации придает ему уверенности не только в правоте, но и в победе страны.