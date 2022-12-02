Власть 02 декабря 2022, 17:41 Путин признался, что пробовал заниматься гончарным делом Путин заявил, что однажды пробовал себя в гончарном деле Пресс-служба Кремля

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Российский лидер Владимир Путин признался, что однажды пробовал заниматься гончарным делом. Об этом он сообщил во время встречи по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций. Его процитировал ТАСС.

Одна из участниц мероприятия Надежда Агапова рассказала, что соревновалась в компетенции «Гончарное дело».

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«Я тоже однажды пробовал этим заниматься. <…> Мне очень приятно это слышать, потому что это то, что называется обратной связью. Еще раз хочу подтвердить, что будем работать и дальше», — сказал президент.

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В ходе встречи он также упомянул об участниках специальной военной операции. Глава государства отметил, что раненым в ходе СВО военным нужно оказывать помощь и обеспечить их всем необходимым для медицинской и социальной реабилитации. Путин назвал их настоящими мужчинами, которые доблестно выполняли свой воинский долг.

Президент также 2 декабря созвонился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и рассказал ему о причинах нанесения ракетных ударов по украинским объектам.