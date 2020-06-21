Путин признался, что ночует в Кремле

Президент Владимир Путин признался, что иногда остается спать в Кремле, если приходится работать до поздней ночи. Ночевку ему устраивают в комнате отдыха.

«Я заканчиваю иногда достаточно поздно. Ну, в полвторого, в два ночи», — рассказал президент в эфире документального фильма «Россия. Кремль. Путин».

Если он остается спать в Кремле, то ночует в комнате отдыха, объяснил Путин.

В ходе документального фильма телеканала «Россия 1» Владимир Путин показал свой рабочий кабинет, который и так часто появляется в кадрах. Но, оказывается, там же находятся столовая, комната отдыха и отдельная комната для работы с документами.

В комнате, куда впервые пустили журналистов, Путин хранит портрет своего отца, на котором тот запечатлен на подводной лодке в Севастополе.

В 22:00 21 июня состоится премьера документального фильма «Россия. Кремль. Путин», куда войдут эксклюзивные интервью президента, собранные за последний год. Общался с Путиным политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин. Он расспросил президента по политической повестке и задал несколько вопросов личного характера.

Документальный фильм создали в честь 20-летия вступления Путина в должность президента.