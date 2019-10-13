Путин признался, что не следит в Twitter за Трампом

Президент Владимир Путин сообщил, что сам не следит за Twitter Дональда Трампа, но сотрудники периодически сообщают ему о постах американского лидера. Об этом он заявил в интервью арабским телеканалам.

«Извините, у меня самого нет никакого Twitter, я не слежу за этим. Конечно, время от времени мои сотрудники сообщают. Мнение президента Соединенных Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю», — сказал Путин, его цитирует RT.

Ранее в США посчитали, что с 2016 года Трамп публикует около десяти твитов в день. Чаще всего, в 14:00 (21:00 по московскому времени). Кроме того, американский президент любит выкладывать посты в 03:00 (10:00 по московскому времени). Проанализировав страницу Трампа, эксперты пришли к выводу, что он спит с 05:00 до 10:00.

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Еще в 2012 году Владимир Путин объяснил, что не регистрируется в соцсетях из-за занятости, но обещал обдумать этот вопрос. В то же время у премьер-министра Дмитрия Медведева есть аккаунты. Особенно популярен Instagram главы правительства, туда он выкладывает фотографии, которые сделал сам.