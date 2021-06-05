Путин признался, что будет скучать по Меркель

Президент России Владимир Путин заявил, что будет скучать по Ангеле Меркель, когда она покинет пост канцлера Германии. Меркель ранее заявляла, что уйдет из политики после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре.

В субботу Путин пообщался с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ.

«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой Меркель сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», — передало РИА «Новости» его слова.

Глава российского государства добавил, что считает Меркель опытным политиком, а также прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию. Поэтому Путин выразил надежду, что такая же стабильность будет присутствовать в отношениях России и Германии и при новом правительстве.

В конце мая канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Евросоюз расширит экономические санкции против Белоруссии и создаст новые списки лиц и организаций, против которых будут действовать ограничения. Она подчеркнула, что Белоруссия нарушила международные правила, когда заставила посадить экипаж самолета Ryanair в аэропорту Минска.