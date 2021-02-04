Путин признал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке

Так он оценил результаты уже принятых мер по внутреннему рынку зерна. Решетников напомнил, что с 15 февраля вводятся квоты на экспорт зерна из России. Одновременно хлебопеки и мукомолы получили субсидии, чтобы они могли закупать зерно. Но цены на внешнем рынке выросли еще больше, а значит, зерно выгоднее отправлять на экспорт.

«Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется», — заявил Путин.

Решетников объяснил, что к этой ситуации привело сразу несколько факторов. Крупнейшие страны-импортеры увеличили объем закупок зерна на фоне новостей о неблагоприятных прогнозах на будущий урожай. Кроме того, активизировались спекулирующие на поставках зерна игроки, что также привело к повышению цен на внешнем рынке.

Для сохранения достаточных объемов зерна внутри страны правительство с 1 марта в два раза увеличит экспортную пошлину на пшеницу внутри квоты на 17,5 миллиона тонн, а также введет дополнительные сборы за продажу на внешнем рынке ячменя и кукурузы. Эти меры будут действовать до 30 июня.

Для того, чтобы не допустить переноса колебания внешних цен на внутреннем рынке, с 1 апреля в России введут специальное регулирование. Размер экспортной пошлины будут менять по заранее установленным правилам, а сельхозпроизводители получат дополнительную поддержку в виде субсидий, размер которых будет зависеть от занимаемых площадей.



Путин попросил министра не затягивать с введением этих мер, которых сейчас ждут сельхозпроизводители и переработчики зерна.