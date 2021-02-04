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    04 февраля 2021, 13:16

    Путин признал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке

    Анатолий Минкин

    Россия остается крупнейшим в мире поставщиком пшеницы. Но развитие мирового рынка продовольствия идет по негативному сценарию. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым заявил президент России Владимир Путин.
    Путин признал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке

    Так он оценил результаты уже принятых мер по внутреннему рынку зерна. Решетников напомнил, что с 15 февраля вводятся квоты на экспорт зерна из России. Одновременно хлебопеки и мукомолы получили субсидии, чтобы они могли закупать зерно. Но цены на внешнем рынке выросли еще больше, а значит, зерно выгоднее отправлять на экспорт.

    «Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется», — заявил Путин.

    Решетников объяснил, что к этой ситуации привело сразу несколько факторов. Крупнейшие страны-импортеры увеличили объем закупок зерна на фоне новостей о неблагоприятных прогнозах на будущий урожай. Кроме того, активизировались спекулирующие на поставках зерна игроки, что также привело к повышению цен на внешнем рынке.

    Для сохранения достаточных объемов зерна внутри страны правительство с 1 марта в два раза увеличит экспортную пошлину на пшеницу внутри квоты на 17,5 миллиона тонн, а также введет дополнительные сборы за продажу на внешнем рынке ячменя и кукурузы. Эти меры будут действовать до 30 июня.

    Для того, чтобы не допустить переноса колебания внешних цен на внутреннем рынке, с 1 апреля в России введут специальное регулирование. Размер экспортной пошлины будут менять по заранее установленным правилам, а сельхозпроизводители получат дополнительную поддержку в виде субсидий, размер которых будет зависеть от занимаемых площадей.

    Путин попросил министра не затягивать с введением этих мер, которых сейчас ждут сельхозпроизводители и переработчики зерна.