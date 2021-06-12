Путин признал помощь с вакциной ответственностью России как ведущей научной державы

Помощь России другим странам с вакциной от коронавируса — ее ответственность перед всем миром как ведущей научной державы. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждении Героев Труда.

Мощь отечественной научной школы ярко проявилась в 2020 году, когда во всем мире люди именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса.

«И наши исследователи добились успеха. Можно сказать, триумфа», — слова главы государства привел ТАСС.

Он напомнил, что российские ученые в кратчайшие сроки создали безопасную и эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», отметило ИА Nation News. Это позволило РФ обеспечить препаратом своих граждан и оказать жизненно важную помощь другим странам.

«И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром», — сказал Путин.

По его словам, такой результат получен благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе во время разработки других вакцин, например от Эболы. Решения российских ученых открыли путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний, отметил российский лидер.

Путин назвал «Спутник V» прорывом. Разработчики вакцины Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич удостоены государственной премии в области науки и технологии. В числе лауреатов и основоположники нового подхода в лечении онкологических заболеваний шеи и головы Евгений Чойнзонов, Игорь Решетов и Садулла Абакаров.

В России 2021 год объявлен Годом науки и технологий. По словам Путина, это знак нашей глубокой признательности отечественным ученым, которые во все времена прославляли родину и вложились в прогресс человечества во многих областях знаний.

В День России в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вручения государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год, написал RT.