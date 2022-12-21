21 декабря 2022, 17:21
Путин признал, что по-прежнему считает украинский народ братским
Президент Путин заявил, что до сих пор относится к народу Украины как к братскому
Россия по-прежнему считает украинцев братским народом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю», — подчеркнул глава государства.
Реклама
Он напомнил, что Россия годами стремилась выстраивать с Украиной хорошие отношения, но эти попытки не достигали нужной цели. Глава государства подчеркнул, что Россию не в чем упрекнуть.
Реклама
Путин заявил, что военные выполнят задачи специальной военной операции на Украине. Российские солдаты, сержанты и офицеры сражаются за страну мужественно и стойко. Президент призвал уделять первостепенное внимание поддержке участников спецоперации
Ранее Белый дом назвал визит Зеленского в Вашингтон сигналом Путину о поддержке Украины.
Владимир Путин
Реклама
Реклама