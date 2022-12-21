Власть 21 декабря 2022, 17:21 Путин признал, что по-прежнему считает украинский народ братским Президент Путин заявил, что до сих пор относится к народу Украины как к братскому РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия по-прежнему считает украинцев братским народом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю», — подчеркнул глава государства.

Реклама

Он напомнил, что Россия годами стремилась выстраивать с Украиной хорошие отношения, но эти попытки не достигали нужной цели. Глава государства подчеркнул, что Россию не в чем упрекнуть.

Реклама

Путин заявил, что военные выполнят задачи специальной военной операции на Украине. Российские солдаты, сержанты и офицеры сражаются за страну мужественно и стойко. Президент призвал уделять первостепенное внимание поддержке участников спецоперации

Ранее Белый дом назвал визит Зеленского в Вашингтон сигналом Путину о поддержке Украины.