  • Путин привился от гриппа и призвал чиновников брать с него пример

    11 ноября 2019, 12:29

    Анатолий Минкин

    Количество случаев заболеваемости гриппом среди россиян сократилось за последние 13 лет в 13 раз. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением во время встречи с членами правительства выступил президент России Владимир Путин.
    Путин привился от гриппа и призвал чиновников брать с него пример

    Он отметил, что несмотря на теплую погоду, которая остается в стране в середине ноября, «гриппозный сезон» уже наступил.

    Треть россиян привилась от гриппа

    Подробнее

    «Правда, за последние 13 лет у нас в 13 раз — более чем в 13 раз — сократилась заболеваемость гриппом», — поделился Путин.

    Российский лидер напомнил членам правительства о необходимости сделать прививку от гриппа. Он отметил, что сам уже прошел вакцинацию и призвал чиновников следовать его примеру.

    «Председатель правительства сделал прививку? Не сделал. А руководитель администрации?» — поинтересовался Владимир Путин у участников заседания.

    Выяснилось, что всего вместе с президентом вакцинацию от гриппа прошли только три чиновника. Владимир Путин пошутил, что остальным в случае заболевания придется застрелиться.

    «Гриппом заболел — самострел», — сказал Путин и уже серьезно заявил, что просит всех участников заседания всерьез подумать о прохождении вакцинации.