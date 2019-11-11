Путин привился от гриппа и призвал чиновников брать с него пример

Он отметил, что несмотря на теплую погоду, которая остается в стране в середине ноября, «гриппозный сезон» уже наступил.

Треть россиян привилась от гриппа Подробнее

«Правда, за последние 13 лет у нас в 13 раз — более чем в 13 раз — сократилась заболеваемость гриппом», — поделился Путин.

Российский лидер напомнил членам правительства о необходимости сделать прививку от гриппа. Он отметил, что сам уже прошел вакцинацию и призвал чиновников следовать его примеру.

«Председатель правительства сделал прививку? Не сделал. А руководитель администрации?» — поинтересовался Владимир Путин у участников заседания.

Выяснилось, что всего вместе с президентом вакцинацию от гриппа прошли только три чиновника. Владимир Путин пошутил, что остальным в случае заболевания придется застрелиться.

«Гриппом заболел — самострел», — сказал Путин и уже серьезно заявил, что просит всех участников заседания всерьез подумать о прохождении вакцинации.