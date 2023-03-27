Власть 27 марта 2023, 21:20 Путин присвоил звание «гвардейских» трем подразделениям армии ВС РФ Путин: присвоение бригадам и полку звание «гвардейских» служит признанием героизма РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил с присвоением звания «гвардейские» три армейских подразделения. Это 346-я отдельная бригада спецназа, 10-я отдельная ордена Жукова бригада спецназа и 25-й отдельный полк специального назначения. Об этом сообщили в телеграммах насайте Кремля.

Глава государства в своем поздравлении отдельно отметил массовый героизм, стойкость, мужество как командования, так и личного состава.

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«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — сказал он.

При этом особо отмечаются «умелые и решительные» действия личного состава в ходе СВО. Они являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

Российский президент выразил надежду, что гвардейцы и впредь будут с честью служить Родине и хранить верность присяге. В заключение он пожелал командованиям и личному составу отмеченных званием бригад и полка крепкого здоровья и успехов.

Ранее Путин поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии. Он поблагодарил бойцов за эффективную и добросовестную службу, за верность долгу и приверженность традициям.