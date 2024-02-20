Власть 20 февраля 2024, 11:45 Путин присвоил замдиректора ФСИН Бояриневу специальное звание генерал-полковника РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин присвоил заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу специальное звание генерал-полковника внутренней службы. Указ появился на портале правовой информации.

«Присвоить специальные звания сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний: генерал-полковника внутренней службы — Бояриневу Валерию Геннадьевичу», — говорится в документе.

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Такое же спецзвание получила заместитель директора ФССП Ольга Помигалова. Высшего специального звания генерал-полковника юстиции удостоился замглавы СК Сергей Горяйнов.

Кроме того, Путин присвоил звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Владимиру Шараеву, который, по информации СМИ, расследовал дело об убийстве журналистов Анны Политковской и Пола Хлебникова с 2015 года.

Указ «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий» датирован 19 февраля.