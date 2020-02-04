Путин присвоил Краснову высший прокурорский чин

До назначения генеральным прокурором Игорь Краснов был в звании генерал-лейтенанта юстиции. Это соответствует чину госсоветника юстиции второго класса. Далее идет госсоветник юстиции первого класса, а затем и действительный государственный советник юстиции. Президент России Владимир Путин решил присвоить Краснову высший прокурорский чин сразу.

Ранее Путин включил Краснова в Совет безопасности России. Помимо него, ряды Совбеза пополнил министр юстиции Константин Чуйченко. Чтобы освободить места, из состава Совбеза исключили полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова и экс-главу Минюста Александра Коновалова.

Краснов занял пост генерального прокурора России 22 января 2020 года. По его мнению, главные задачи надзорного ведомства — это защита трудовых прав россиян, а также прав на охрану здоровья и медицинскую помощь.