Власть 05 февраля 2024, 17:38 Путин присвоил космонавту Денису Матвееву звание Героя России РИА «Новости»

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Космонавт-испытатель Денис Матвеев получил звание «Герой России». Указ президента Владимира Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно документу, Матвеева удостоили званием за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета на МКС. Тем же указом ему присвоили почетное звание «летчик-космонавт РФ».

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Денис Матвеев — представитель отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Московской области.

Владимир Путин также наградил российского инструктора-космонавта-испытателя Олега Артемьева орденом Гагарина, отметили «Известия». Он получил награду за вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на МКС. А академик Российской академии наук Юрий Осипов заслужил звание Героя труда Российской Федерации за особые заслуги перед государством и вклад в развитие науки.