Путин присвоил главе ФСИН Гостеву звание генерал-полковника внутренней службы

Руководителю ФСИН Аркадию Гостеву дали звание генерал-полковника внутренней службы. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Гостеву Аркадию Александровичу», — сказано в тексте указа, который датирован 20 декабря.

До этого Гостев находился в звании генерал-полковника полиции. В органах внутренних дел он работал с 1981 года, начав службу в 20-летнем возрасте на должности милиционера. Был замначальника ГУВД по Москве, возглавлял Управление обеспечения общественного порядка столичного главка, работал заместителем начальника УВД по ЮАО Москвы. С 2012 года занимал пост замглавы МВД.

Во главе ФСИН до Гостева стоял Александр Калашников, который управлял ведомством в течение двух лет. Путин отправил его в отставку 25 ноября. Причины увольнения Калашникова не разглашаются. В Кремле заметили, что Калашников ушел с должности после личного обращения.