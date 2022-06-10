Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде звание гвардейской

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования гвардейской 28-й понтонно-мостовой бригаде. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин постановил впредь именовать 28-ю понтонно-мостовую бригаду гвардейской.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — говорится в тексте указа.

Указ вступил в силу с момента подписания.

28-я гвардейская понтонно-мостовая бригада — тактическое соединение Инженерных войск ВС РФ. Сформирована в декабре 2015 года в целях повышения возможностей инженерных войск, создания резерва для решения внезапно возникающих задач и усиления группировок на стратегических направлениях. В состав входят четыре понтонно-мостовых батальона, один переправочно-десантный батальон, роты разведки, связи, материального обеспечения, ремонтная и медицинская роты.