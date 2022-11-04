Путин приравнял добровольцев к военнослужащим ВС России | 360°

04 ноября 2022, 15:34
Путин приравнял добровольцев к военнослужащим ВС России
Президент Путин подписал указ о приравнивании добровольцев к военным со всеми льготами
В День народного единства президент Владимир Путин подписал указ о приравнивании добровольцев к военнослужащим. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Россияне, которые хотят пополнить ряды Вооруженных сил в качестве добровольца, должны заключить контракт с Минобороны. В документе укажут срок его действия, а также порядок расторжения.
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Причинами для этого могут послужить неисполнение добровольцем своих обязанностей, вступление в законную силу приговора суда, поступление на военную службу и некоторые другие. Владимир Путин установил, что льготы и социальные гарантии, распространяемые на военнослужащих, будут действовать и на бойцов добровольческих отрядов. Решение об их формировании, а также о численности будут принимать в министерстве обороны.
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По словам главы государства, в России мобилизовали 318 тысяч человек. Для выполнения задач отправили 49 тысяч бойцов. Владимир Путин подчеркнул, что военкоматы продолжают мобилизацию добровольцев, так как их поток не иссякает.
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