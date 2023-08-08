Власть 08 августа 2023, 15:27 Путин приостановил некоторые положения налоговых договоров со странами ЕС и США Президент Путин подписал указ о приостановке ряда положений налоговых договоров с США Freepik

Читать 360tv в

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который приостанавливает действие ряда положений налоговых договоров с Соединенными Штатами, странами Евросоюза и другими недружественными государствами. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что указ приняли в связи с недружественными действиями некоторых стран, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер». Действия документов приостановили «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ».

Реклама

Также говорить о возобновлении соглашения можно будет после того, как другие страны перестанут нарушать законные права россиян и юридических лиц. Другой вариант — действие документов будет приостановлено до истечения их срока действия.

Президент поручил правительству принять меры по уменьшению влияния на российскую экономику последствий приостановки действия этих налоговых договоров.