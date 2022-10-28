Путин принял участие во внеочередном саммите ОДКБ в режиме видеосвязи | 360°

28 октября 2022, 14:04
Путин принял участие во внеочередном саммите ОДКБ в режиме видеосвязи
Президент Путин приял участие во внеочередном саммите ОДКБ по видеосвязи
Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Кадры участников видеоконференции показали в Telegram-канале «Пул Первого».
В пресс-службе ОДКБ уточнили, что на сессии обсудят результаты работы миссии организации, направленной в Армению в середине сентября, с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. В повестку дня включили обсуждение совместных мер по оказанию помощи республике.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу, обратив внимание, что она проходит в преддверии трехсторонних переговоров с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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Армянская сторона уже подтвердила свое участие в мероприятии, которое планируют провести в Сочи 31 октября.
Ранее сообщалось, что Путин пригласил Алиева и Пашиняна на трехсторонний саммит в Россию.
Армения
Владимир Путин
Конфликт Азербайджана и Армении
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