Путин принял участие во внеочередном саммите ОДКБ в режиме видеосвязи | 360°

Власть 28 октября 2022, 14:04 Путин принял участие во внеочередном саммите ОДКБ в режиме видеосвязи Президент Путин приял участие во внеочередном саммите ОДКБ по видеосвязи РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Кадры участников видеоконференции показали в Telegram-канале «Пул Первого».

В пресс-службе ОДКБ уточнили, что на сессии обсудят результаты работы миссии организации, направленной в Армению в середине сентября, с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. В повестку дня включили обсуждение совместных мер по оказанию помощи республике.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу, обратив внимание, что она проходит в преддверии трехсторонних переговоров с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Армянская сторона уже подтвердила свое участие в мероприятии, которое планируют провести в Сочи 31 октября.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил Алиева и Пашиняна на трехсторонний саммит в Россию.