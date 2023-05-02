02 мая 2023, 15:13
Путин принял участие в запуске трамвайного движения в Мариуполе
Президент Путин поучаствовал в мероприятии по перезапуску трамвайного движения в Мариуполе
Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в мероприятии по случаю возобновления движения трамваев в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства назвал событие значимым для города и его жителей. Он напомнил, что первая трамвайная линия в Мариуполе открылась 90 лет назад, и этот вид транспорта много лет оставался популярным. В городе было около 100 километров трамвайных путей.
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«В марте текущего года в ходе поездки в Мариуполь мы говорили с коллегами об основных городских проблемах, в том числе о необходимости возобновления трамвайного движения. Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Конечно, это только малая толика, <…> первый этап работы в данной сфере», — подчеркнул президент.
Он добавил, что в планах — развитие транспортной инфраструктуры города, увеличение количества маршрутов, обновление автопарка, создание современной системы пассажирских перевозок. В этой сфере «есть над чем поработать», заметил Путин.
Владимир Путин
Мариуполь
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