Путин принял приглашение посетить Туркменистан

Владимир Путин обсудил с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Российский лидер также принял приглашение нанести ответный визит, сообщил ТАСС.

«Спасибо, я обязательно воспользуюсь этим [приглашением]», — ответил Владимир Путин.

Переговоры прошли 10 июня в Кремле. Официальный визит в Россию стал для Сердара Бердымухамедова первой зарубежной поездкой после вступления в должность в марте 2022 года. Владимир Путин поприветствовал его и отметил, что взаимодействие стран продвинулось на стратегический уровень, и анонсировал подписание «очень важного документа», касающегося развития отношений.

Он также отметил, что несмотря на снижение товарооборота в пандемийный год на более 10%, в первом квартале 2022 года был зафиксирован рост на 40%. Президент России назвал это серьезным движением вперед.

«Развиваем отношения по всем направлениям, и мне приятно отметить, что они, действительно, не формально, а по сути являются стратегическими», — сказал он.