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    01 февраля 2021, 19:42

    Путин принес цветы на могилу Ланового. Видео

    Александра Ломейко

    Президент России Владимир Путин побывал на Новодевичьем кладбище, где похоронили народного артиста СССР Василия Ланового. Глава государства возложил цветы на его могилу.

    Видео с Новодевичьего кладбища опубликовало в Telegram РИА «Новости». Путин также отнес цветы на могилу Евгения Примакова.

    В понедельник глава государства, уточнила «Российская газета», побывал и на месте захоронения первого президента РФ Бориса Ельцина. 1 февраля ему исполнилось бы 90 лет.

    Церемония прощания с Василием Лановым состоялась в Театре имени Вахтангова, где народный артист СССР служил более 60 лет. Знаменитого актера в последний путь проводили близкие, друзья и коллеги. Траурное мероприятие посетили политики и простые поклонники творчества Ланового.

    Могила актера находится недалеко от захоронения писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

    Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Последние недели жизни он провел в одной из столичных клиник, куда попал в начале января с коронавирусом. Прогнозы врачей были оптимистичными, но состояние Ланового резко ухудшилось.

    Народный артист был верен сцене — перед публикой он появлялся даже в преклонном возрасте.