Путин принес цветы на могилу Ланового. Видео

Президент России Владимир Путин побывал на Новодевичьем кладбище, где похоронили народного артиста СССР Василия Ланового. Глава государства возложил цветы на его могилу.

Видео с Новодевичьего кладбища опубликовало в Telegram РИА «Новости». Путин также отнес цветы на могилу Евгения Примакова.

В понедельник глава государства, уточнила «Российская газета», побывал и на месте захоронения первого президента РФ Бориса Ельцина. 1 февраля ему исполнилось бы 90 лет.

Церемония прощания с Василием Лановым состоялась в Театре имени Вахтангова, где народный артист СССР служил более 60 лет. Знаменитого актера в последний путь проводили близкие, друзья и коллеги. Траурное мероприятие посетили политики и простые поклонники творчества Ланового.

Могила актера находится недалеко от захоронения писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Последние недели жизни он провел в одной из столичных клиник, куда попал в начале января с коронавирусом. Прогнозы врачей были оптимистичными, но состояние Ланового резко ухудшилось.

Народный артист был верен сцене — перед публикой он появлялся даже в преклонном возрасте.