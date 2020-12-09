Путин принес соболезнования родным умершего Евгения Шапошникова
Глава государства подчеркнул, что Шапошников посвятил себя ратному делу и служению Отечеству. Содержание телеграммы Путина опубликовал сайт Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Евгения Ивановича Шапошникова», — обратился к родственникам последнего министра обороны СССР президент.
Шапошников внес личный вклад в обеспечение обороны и национальной безопасности РФ, посвятив этому годы ответственной работы, в том числе и в переломный для страны период.
«Он был профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным, принципиальным человеком», — сказал российский лидер.
Светлая память о маршале авиации, заключил Владимир Путин, навсегда «останется в сердцах его родных, однополчан, товарищей и сослуживцев».
Евгений Шапошников ушел из жизни в возрасте 78 лет. Что послужило причинами его смерти, не уточнялось.