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    09 декабря 2020, 10:39

    Путин принес соболезнования родным умершего Евгения Шапошникова

    Александра Ломейко

    В Кремле назвали скончавшегося военачальника и маршала авиации Евгения Шапошникова «профессионалом высочайшего класса». Соболезнования его близким принес президент РФ Владимир Путин.
    Путин принес соболезнования родным умершего Евгения Шапошникова

    Глава государства подчеркнул, что Шапошников посвятил себя ратному делу и служению Отечеству. Содержание телеграммы Путина опубликовал сайт Кремля.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Евгения Ивановича Шапошникова», — обратился к родственникам последнего министра обороны СССР президент.

    Шапошников внес личный вклад в обеспечение обороны и национальной безопасности РФ, посвятив этому годы ответственной работы, в том числе и в переломный для страны период.

    «Он был профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным, принципиальным человеком», — сказал российский лидер.

    Светлая память о маршале авиации, заключил Владимир Путин, навсегда «останется в сердцах его родных, однополчан, товарищей и сослуживцев».

    Евгений Шапошников ушел из жизни в возрасте 78 лет. Что послужило причинами его смерти, не уточнялось.