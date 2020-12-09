Путин принес соболезнования родным умершего Евгения Шапошникова

В Кремле назвали скончавшегося военачальника и маршала авиации Евгения Шапошникова «профессионалом высочайшего класса». Соболезнования его близким принес президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Шапошников посвятил себя ратному делу и служению Отечеству. Содержание телеграммы Путина опубликовал сайт Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Евгения Ивановича Шапошникова», — обратился к родственникам последнего министра обороны СССР президент.

Шапошников внес личный вклад в обеспечение обороны и национальной безопасности РФ, посвятив этому годы ответственной работы, в том числе и в переломный для страны период.

«Он был профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным, принципиальным человеком», — сказал российский лидер.

Светлая память о маршале авиации, заключил Владимир Путин, навсегда «останется в сердцах его родных, однополчан, товарищей и сослуживцев».

Евгений Шапошников ушел из жизни в возрасте 78 лет. Что послужило причинами его смерти, не уточнялось.