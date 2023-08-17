Власть 17 августа 2023, 19:11 Путин принес соболезнования президенту Ирана после теракта в Ширазе Президент России Путин выразил соболезнования главе Ирана после теракта Ширазе РИА «Новости»

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Слова соболезнования принес президент России Владимир Путин иранскому коллеге Эбрахиму Раиси после нападения вооруженных боевиков на мечеть в городе Шираз. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы двух государств провели переговоры по телефону в четверг, 17 августа.

«Владимир Путин выразил соболезнования Эбрахиму Раиси в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, произошедшим 13 августа», — указали в сообщении.

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Вооруженные боевики проникли в мечеть на территории мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз во время дневной молитвы и открыли огонь. Агентство IRNA сообщило, что в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два священнослужителя. Ранения различной степени тяжести получили восемь человек.

Прибывшие на место боевые отряды Корпуса стражей исламской революции ликвидировали одного боевика. Второго задержали на юге города. У него забрали винтовку и восемь магазинов с патронами.