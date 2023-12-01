Власть 01 декабря 2023, 15:42 Путин примет верительные грамоты у прибывших иностранных послов Кремль: Путин 4 декабря примет верительные грамоты у послов 21 государства Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/globallookpress

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Церемония принятия верительных грамот иностранных государств президенту России Владимиру Путину состоится 4 декабря. Послы из 21 страны торжественно вручат дипломатические документы российскому лидеру, сообщил сайт Кремля.

Грамоты передадут дипломаты из Греции, Эфиопии, Южной Кореи, Швеции, Сингапура, Пакистана и других государств.

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«Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — отметили в Кремле.

Ранее официальный представитель Кремля анонсировал прямую линию с Путиным. Мероприятие пройдет 14 декабря, прием вопросов для него стартовал 1 декабря. Благодаря прямой линии россияне смогут предложить свои идеи и проекты, а также задать волнующие их вопросы. Чаще всего на мероприятии поднимаются темы экономики, социальной сферы и внешней политики. Заявки проходят строгий отбор, потому что число вопросов ограниченно.

Самая длинная прямая линия с президентом прошла в 2013 году. Глава государства в прямом эфире отвечал на вопросы жителей России более четырех часов.