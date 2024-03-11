Власть 11 марта 2024, 07:50 Путин примет участие в выборах Путин проголосует на выборах президента России РИА «Новости»

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В России пройдут выборы президента. Действующий глава государства проголосует на текущей неделе, сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Путин на следующей неделе, как и вся страна, будет участвовать в голосовании на выборах президента России», — сказал журналист Павел Зарубин.

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Он не уточнил, в каком формате проголосует Владимир Путин — очно или дистанционно. По словам журналиста, в Москве доступны оба варианта.

Репортеры рассказали о плотном графике президента, его прошедшей поездке в Краснодар и встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Кроме участия в выборах на текущей неделе Владимир Путин проведет совещание с правительством и постоянными членами Совбеза России, встретится с победителями конкурса «Лидеры России».

Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 марта.