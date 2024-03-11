11 марта 2024, 07:50
Путин примет участие в выборах
Путин проголосует на выборах президента России
В России пройдут выборы президента. Действующий глава государства проголосует на текущей неделе, сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Путин на следующей неделе, как и вся страна, будет участвовать в голосовании на выборах президента России», — сказал журналист Павел Зарубин.
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Он не уточнил, в каком формате проголосует Владимир Путин — очно или дистанционно. По словам журналиста, в Москве доступны оба варианта.
Репортеры рассказали о плотном графике президента, его прошедшей поездке в Краснодар и встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Кроме участия в выборах на текущей неделе Владимир Путин проведет совещание с правительством и постоянными членами Совбеза России, встретится с победителями конкурса «Лидеры России».
Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 марта.
Владимир Путин
Выборы президента РФ
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