Власть 21 июня 2023, 15:48 Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в день 82-й годовщины ВОВ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 22 июня, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны, примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«22 июня <…> Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду», — уточнили в сообщении.

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В среду на встрече с выпускниками военных вузов страны глава государства заявил, что российские бойцы-участники спецоперации отстаивают суверенитет России.

Ранее Путин выразил глубокую признательность всем, кто сражался с врагом за родную землю, с честью проходя через любые испытания, в том числе и в годы Великой Отечественной войны.

Во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде президент напомнил, что процветающая идеология нацизма в мировом сообществе снова пытается подорвать безопасность России.