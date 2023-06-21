21 июня 2023, 15:48
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в день 82-й годовщины ВОВ
Президент России Владимир Путин 22 июня, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны, примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«22 июня <…> Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду», — уточнили в сообщении.
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В среду на встрече с выпускниками военных вузов страны глава государства заявил, что российские бойцы-участники спецоперации отстаивают суверенитет России.
Ранее Путин выразил глубокую признательность всем, кто сражался с врагом за родную землю, с честью проходя через любые испытания, в том числе и в годы Великой Отечественной войны.
Во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде президент напомнил, что процветающая идеология нацизма в мировом сообществе снова пытается подорвать безопасность России.
Владимир Путин
Великая Отечественная война
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