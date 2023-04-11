Важное 11 апреля 2023, 13:14 Путин примет участие в совещании по экономике 11 апреля Представитель Кремля Песков: президент Путин проведет совещание по экономике 11 апреля РИА «Новости»

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Глава государства Владимир Путин проведет совещание по экономике и обсудит на нем ситуацию на валютном рынке. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Сегодня состоится очередное совещание из серии совещаний по вопросам экономического развития страны. Объемное [мероприятие]», — сказал Песков.

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На нем обсудят вопросы текущей ситуации на валютном рынке, прогнозы социально-экономического развития России на 2023–2026 годы. Также затронут тему развития строительной отрасли и ситуацию с бюджетом в целом.

Представитель Кремля отметил, что в открытой части совещания можно будет услышать вступительное слово Путина. Доклады президент заслушает в закрытом режиме. Мероприятие должно начаться ближе к 16:00.

Пресс-секретарь главы государства на ежедневном брифинге прокомментировал предложение главы ВТБ Владимира Костина перезапустить приватизацию в России. По словам Пескова, данный вопрос в Кремле не обсуждается.